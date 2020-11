जम्मू कश्मीर: एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में तीन जवान शहीद, जवाबी फायरिंग में पाक के 12 सैनिक ढेर

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए की गई गोलीबारी में भारतीय सेना के तीन जवान शहीद हो गए हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों और सेना की ओर से हुई गोलीबारी में उरी सेक्टर में दो और गुरेज सेक्टर में एक जवान की जान गई है। शहीद होने वाले जवानों में एक बीसीएफ के सब-इंस्पेक्टर भी हैं। तीन नागरिकों की भी मौत गोलीबारी में हो गई है। वहीं भारतीय सेना की जवाबी गोलीबारी में 10 से 12 पाक सेना के जवानों के मारे जाने की खबर है।

सेना के सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से बांदीपोरा जिले में गुरेज सेक्टर के इजमर्ग में संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सेना ने बारामुला के उरी सेक्टर में भी भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। आम लोगों और बस्तियों को निशाना बना पाक की ओर से गोलीबारी हुई। बारामुला के एसडीएम रियाज अहमद मलिक ने बताया है कि उरी सेक्टर पर पाक की ओर से गोलीबारी में तीन लोगों की जान गई है और चार गंभीर घायल हैं।घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

पाक की ओर से गोलीबारी का भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया गया है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 10 से 12 जवान मार गिराए हैं। इसमें पाकिस्तान सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के भी 3 जवान हैं। भारतीय सेना ने के मुताबिक पाकिस्तान ने उरी से लेकर गुरेज तक के क्षेत्रों में सीजफायर का उल्लंघन किया जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है।

भारतीय सेना ने बताया है कि इससाल पाकिस्तान की ओर से 4,052 दफा सीजफायर का उल्लंघन किया जा चुका है। नवंबर में अब तक 128 बार तो वहीं अक्टूबर में 394 बार सीजफायर को तोड़ा गया। बीते साल 3,233 बार पाक की ओर से सीजफायर तोड़ा गया था।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire along the Line of Control in Keran sector of Kupwara, earlier today.

Jammu and Kashmir: 6 civilians have been injured including children in the ceasefire violation by Pakistan in Sawjian of Pooch. Injured have been hospitalised.

A local says, "Government should look into it, we are very scared. Shelling should stop." pic.twitter.com/9tMkaqbSPA