जम्मू-कश्मीर: BJP उपाध्यक्ष पर हुए आंतकी हमले में हिजबुल के 3 सहयोगी गिरफ्तार, करते थे गार्ड की नौकरी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में 6 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उपाध्यक्ष घर हुए आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गांदरबल के SSP ने सोमवार को बताया कि इस मामले में तीन आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, इस हमले को ओवरग्राउंड वर्करों ने अंजाम दिया था जो अस्पताल और बैंक में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। बता दें कि हमले वाले दिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतंकी शबीर ए. शाह मारा गया था, जबकि एक कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ की गोली लगने से मृत्यु हो गई।

बता दें कि गांदरबल जिले में नुनार के भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाम कादिर पर 6 अक्टूबर को कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया था। सूचना मिलते ही जम्मू-कश्मीर पुलिस हरकत में आई और आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। एसएसपी के. पोसवाल ने बताया कि मामले की जांच के दौरान अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे कैसर अहमद शेख, हिजबुल मुजाहिद्दीन के सक्रिय सदस्य का पता चला। उसके दो सहयोगी जो SKIMS में ATM गार्ड और SMHS में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था को गिरफ्तार किया गया है।

