जामिया, शाहीन बाग़ की आंखों-देखी: ऐसे ही नहीं चल रही गोली

India

bbc-BBC Hindi

30 जनवरी की दोपहर एक हमलावर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शनकारियों पर दिन-दहाड़े गोली चलाई. हादसे में शादाब फ़ारूक़ नाम के एक छात्र घायल हुए.

एक फ़रवरी को शाहीन बाग़ में प्रदर्शन स्थल के नज़दीक कपिल गुर्जर नाम के एक व्यक्ति ने गोली चलाई. जब पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ा तो वो नारा लगा रहा था,"हमारे देश में किसी और की नहीं चलेगी, सिर्फ़ हिंदुओं की चलेगी."

इसके बाद दो फ़रवरी को देर रात जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शनस्थल के बिल्कुल नज़दीक गोली चलने की ख़बर आई. बताया जा रहा है कि दुपहिया वाहन पर सवार दो लोगों ने हवा में गोलियाँ चलाईं.

दिल्ली में आठ फ़रवरी को मतदान है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में बार-बार गोली चलने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि गृह मंत्रालय की चूक है या फिर पुलिस प्रशासन की. या इस वक्त क़ानून व्यवस्था से जुड़ी जो भी घटना होगी उसकी ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग पर होगी.

दो फरवरी को गोली चलने की घटना के बाद चुनाव आयोग ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था. उनके स्थान पर अब राजेंद्र प्रसाद मीणा को डीसीपी बनाया गया है.

ECI chooses RP Meena as replacement for Chinmoy Biswal; Commission had ordered removal of Biswal as DCP South East on Sunday after two incidents of firing reported under his watch. pic.twitter.com/xBgpslv58J