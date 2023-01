जगुआर कार को G20 थीम में रंगकर गुजरात से दिल्ली पहुंचा शख्स, एक जागरूकता फैलाना है मकसद

गुजरात से एक शख्स अपनी जगुआर कार को जी20 थीम में रंगकर दिल्ली पहुंचा है। उसका कहना है कि इसके माध्यम से देश को मिली कामयाबी का संदेश देना चाहते हैं, ताकि लोग इसको लेकर जागरूक बनें।

गुजरात के एक शख्स ने अपनी बेशकीमती जगुआर कार को जी20 की थीम में रंग दिया है। सिद्धार्थ दोषी नाम के इस व्यक्ति ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पहले भी वह देश में जागरूकता फैलाने के इरादे से ऐसा कर चुके हैं। इस बार भी वह इसी वजह से अपनी जी20 की थीम वाली जगुआर कार से सूरत से दिल्ली पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जी20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और वह अपनी कार के माध्यम से यही संदेश देने के लिए आए हैं और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। गौरतलब है कि भारत इस साल जी20 के अध्यक्ष होने के कारण जी20 देशों के नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

It is a matter of pride for the country to get the Presidency of G20, to convey this message, a man from Gujarat has reached Delhi by painting his Jaguar car in the same color