Jagannath Rath Yatra 2021: खास लकड़ी से तैयार होते हैं रथ, रास्ते किए जाते हैं 'सोने की झाड़ू' से साफ

नई दिल्ली, 12 जुलाई। आस्था की मानक भगवान जगन्नाथ की 144वीं 'रथ यात्रा' आज पुरी में कोरोना महामारी की वजह से बिना भक्तों के निकाली जा रही है। 'जगन्नाथ रथ यात्रा' हर साल आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ जी, राधा और श्रीकृष्ण की युगल मूर्ति का रूप है और इन्हीं की वजह से सम्पूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। स्कंद पुराण में लिखा है कि 'जो भी व्यक्ति प्रभु जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर जाता है वह सारे अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।'

#WATCH Jagannath Rath Yatra gets underway in Puri, Odisha; The erstwhile king of Puri takes part in the Yatra rituals pic.twitter.com/qMzBjMtyny

