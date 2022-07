J&K: गुलाम नबी आजाद का वनवास खत्म होगा! कांग्रेस कर सकती है बड़ा ऐलान

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 18 जुलाई: कांग्रेस पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का पार्टी में अहम जिम्मेदारियों से वनवास जल्द खत्म होने की संभावना नजर आने लगी है। पार्टी उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेता आलाकमान के सामने अपनी मांग रख चुके हैं और जानकारी के मुताबिक उन्होंने भी हालात की नजाकत को देखते हुए इसपर हामी भर दी है। हालांकि, औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है और जल्द ही सोनिया गांधी की ओर से इस संबंध में पार्टी के फैसले की घोषणा हो सकती है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद अभी संसद के किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं हैं और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में जाने का फिर से मौका भी नहीं दिया है।

English summary

Congress may make Ghulam Nabi Azad, former Union Minister in the party and former CM of Jammu and Kashmir, the face of the CM in the Jammu and Kashmir Assembly elections