India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 24 मई: पिछले साल फरवरी में कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी, जिसके बाद सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया। शुरुआत में महामारी से खतरा ज्यादा था क्योंकि इससे जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थीं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान देश के ज्यादातर लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर और सुरक्षाकर्मी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा में डटे रहे। अब उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को आईटीबीपी के एक जवान ने खास अंदाज में सम्मान दिया है।

ITBP जवान ने 'तेरी मिट्टी में मिल जावां' धुन से कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम, VIDEO वायरल

इन दिनों सोशल मीडिया पर आईटीबीपी जवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिनका नाम कॉन्सटेबल मुजाम्मल हक है। उन्होंने अपने सैक्सोफोन से 'तेरी मिट्टी में मिल जावां' की धुन निकाली। साथ ही इसके जरिए उन कोरोना वॉरियर्स को नमन किया, जिन्होंने कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है। ट्विटर पर पायल मेहता नाम की एक यूजर ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि कॉन्सटेबल मुजाम्मल ने कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए जान गंवाई। अभी तक 300 से ज्यादा CAPF जवानों का निधन कोरोना की वजह से हुआ है।

तेरी मिट्टी में ....

Constable Mujammal Haque of @ITBP_official pays tribute to all fallen Corona Warriors with a tune on Saxophone.

The CAPFs have lost more than 300 personnel due to Covid19 till now. pic.twitter.com/nScbJ3pgnM