सेंट्रल विस्टा देखने गए पीएम मोदी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी....'यह गलत है', बताई ये वजह

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 सितंबर: हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीती रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण को संविधान के मूल ढांचे की भावना के खिलाफ बताया है। एआईएमआईएम के सांसद ने कहा है कि पीएम मोदी को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने सवाल किया है कि अगर पीएम मोदी वहां पहुंचे तो उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला क्यों नहीं मौजूद थे। अपने आरोपों के लिए ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया है और कहा है कि पीएम मोदी कार्यपालिका का हिस्सा हैं; और संविधान में अधिकारों का साफ विभाजन किया हुआ है।

English summary

Hyderabad MP Asaduddin Owaisi has questioned PM Modi's reaching the Central Vista and said that it is against the basic spirit of the Constitution