इजरायल दूतावास ब्लास्ट: दिल्ली में रह रहे ईरानी नागरिकों से हुई पूछताछ, NSG को मिले जले कपड़े और पॉलिथीन

Israeli embassy blast: गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास (Israeli Embassy) के पास हुए बम धमाके (Bomb blast) के बाद से देशभर के सुरक्षाबल अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच शुक्रवार को हुए धमाके की संबंधित लोगों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसिया काफी एक्टिव हो गई हैं। शनिवार को घटना स्थल पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की टीम पहुंची और सबूतों को इकट्ठा किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक NSG की टीम के हाथ अधजला कपड़ा और पॉलिथीन लगा है। इसकी जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को हुए विस्फोट में किसी को चोट नहीं पहुंची, हालांकि वहां खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। धमाके के बाद से दिल्ली सहित देशभर में हड़कंप मच गया था, इसी सिलसिले में गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे को भी रद्द कर दिया है। धमाके के बाद से जांच एंजेसियां विस्फोट के मास्टर माइंड की तलाश में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि NSG की टीम को घटना स्थल से आधे जले कपड़े और पॉलीथिन बैग मिले हैं जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है।

घटना के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का एक दल इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की जांच कर रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इजराइल दूतावास के पास शुक्रवार को हुए विस्फोट के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे कुछ ईरानियों से पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन विदेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है, उनमें वे भी शामिल हैं, जिनका वीजा समाप्त हो चुका है।

A half-burnt cloth and polythene bag recovered from the explosion site near the Israel Embassy is being examined by the authorized agencies. Its link to the incident is yet to be ascertained: Delhi Police sources pic.twitter.com/zdJaqreRf0