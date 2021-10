क्या भारत में भी आने वाला है ऊर्चा संकट ? चीन और UK में किल्लत के बाद मंत्री ने बताई अंदर की बात

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर: भारत भी आने वाले महीनों में बिजली संकट झेल सकता है। इस तरह की आशंका जताए जाने के बाद केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने वर्तमान में देश में कोयले के स्टॉक और बिजली स्टेशनों तक उसकी आपूर्ति को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि कोविड के चलते दुनियाभर के देशों में कोयले का उत्पादन घट गया था। लेकिन, अब सबकुछ खुलने से जितनी तेजी से बिजली घरों के लिए कोयले की मांग बढ़ी है, उस हिसाब से उसका उत्पादन बढ़ाने में वक्त लग रहा है। चीन में इसके चलते कितना भीषण संकट आया हुआ है, वह दुनिया जानती है। सवाल है कि क्या भारत में भी वैसी स्थिति आने की नौबत आ सकती है ?

English summary

Efforts are being made to increase coal production in India continuously and it is expected that the necessary demand for electricity will be met