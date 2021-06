क्या आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद बढ़ी पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, जानिए अबतक कितने घुसे?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 28 जून: पाकिस्तान से लगी भारत की पश्चिमी सीमा पर पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बहुत बढ़ चुकी है। रिकॉर्ड बढ़ाते हैं कि फेंसिंग और फिजिकल गश्ती बढ़ने और भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई है। आंकड़े बताते हैं कि इसके चलते पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर लगा दिया है। यह कोशिश सिर्फ जम्मू-कश्मीर में नहीं हुई है, बल्कि पंजाब में भी ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की कोशिश हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने सिर्फ 2019 के बाद से अबतक पश्चिमी सीमा पर कम से कम 250 ड्रोन की घुसपैठ दर्ज की है।

English summary

Pakistan has infiltrated by drone 250 times in the last two years into India,main objective so far has been to send arms and ammunition