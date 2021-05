क्या जिंक के ज्यादा इस्तेमाल से भी बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 28 मई: कोविड मरीजों को पिछले दिनों से जिंक की टैबलेट दबाकर खिलाई गई है। इम्यूनिटी बढ़ाने और संक्रमण से बचाव के लिए भी लोगों ने पूरे देश में पिछले कुछ समय से जिंक का भरपूर इस्तेमाल किया है। लेकिन, अब डॉक्टर संदेह जता रहे हैं कि ज्यादा जिंक और आयरन भी ब्लैक फंगस इंफेक्शन का जोखिम बढ़ा रहा है। यही नहीं अगर आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाता है तो दूसरी परेशानियां भी शुरू हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर इसका सेवन उतना ही सीमित रखने के लिए कह रहे हैं, जितनी की हमारे शरीर को उसकी जरूरत है।

English summary

In the name of increasing immunity, the use of more zinc is also causing the infection of black fungus, the discussion is happening in the doctors