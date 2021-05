CBI के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने संभाला कार्यभार, दो साल रहेगा कार्यकाल

India

नई दिल्ली, 26 मई। आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक के रूप में कार्यभार बुधवार को कार्यभार संभाल लिया है। सुबोध कुमार को अगले दो सालों के लिए सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि सुबोध जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। वो महाराष्‍ट्र के डीजीपी रह चुके हैं, वर्तमान में वो सीआईएसएफ के डीजी पोस्‍ट पर तैनाथ थे। सुबोध जायसवाल एटीएस के चीफ रह चुके हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया चीफ चुन लिया गया। 1985 बैच के अधिकारी सुबोध वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। सीबीआई प्रमुख का चयन करने के लिए कैबिनेट द्वारा नियुक्त की गई इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे।

IPS Subodh Kumar Jaiswal takes charge as the Director of Central Bureau of Investigation (CBI).

He has been appointed as Director for a period of 2 years.