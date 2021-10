Instagram Down: एक हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुआ इंस्टाग्राम, घंटे भर की बाद ठीक हुई सर्विस

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर: सोशल मीडिया साइट्स इंस्टाग्राम देर रात एक बार फिर से डाउन हो गया था। इंस्टाग्राम हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हुआ था। रात 12 बजे के बाद तकरीबन एक घंटे के लिए इंस्टाग्राम डाउन रहा और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने शुक्रवार को देर रात कहा कि उन्होंने अपनी सर्विस सही कर ली है। इंस्टाग्राम ने एक ट्वीट में कहा, "चीजें ठीक हो गई हैं और अब सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।"

सोमवार की देर रात फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर आउटेज का सामना करने के बाद इंस्टाग्राम एक हफ्ते के भीतर फिर से कई यूजर्स के लिए डाउन हो गया था। डाउनडेटेक्टर ने तेज स्पाइक के साथ इंस्टाग्राम आउटेज की पुष्टि की, जहां लगभग 10,400 यूजर्स ने ऐप से संबंधित मुद्दों परेशानियों के बारे में बताया। जबकि कुछ ने सर्वर कनेक्शन की दिक्कत के बारे में बात की।

things have been fixed, and everything should be back to normal now. thank you for bearing with us (and for all the memes this week 🙃)