'INS Vikrant परिश्रम, प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रमाण', जानिए PM मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 सितंबर। आज पूरे भारत के लिए इतराने का दिन है। आज देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है, नरेंद्र मोदी ने कोचीन में आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करते हुए इसे देश की शान कहा है। उन्होंने अपने भाषण में इसे भारत की ताकत बताते हुए कहा कि INS विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है बल्कि यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

आइए जानते हैं PM मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें...

INS Vikrant is an example of Government's thrust to making India's defence sector self-reliant. https://t.co/97GkAzZ3sk

English summary

Prime minister Narendra Modi on Friday commissioned INS Vikrant - the first made-in-India aircraft carrier - at a ceremony in Kochi in Kerala. INS Vikrant the strength of the country, Today India has lifted a burden of slavery from its chest said PM Modi.