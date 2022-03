यूक्रेन संकट: घायल छात्र हरजोत सिंह की वतन वापसी, अब सेना के अस्पताल में होगा इलाज

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 07 मार्च: रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में सैनिकों की गोली से घायल हुआ भारतीय छात्र हरजोत सिंह अपने देश भारत आ गया है। भारतीय वायुसेना के विमान ने सोमवार शाम को हरजोत सिंह को हिंडन एयरबेस पर उतरा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह के मुताबिक 205 भारतीय छात्र उस विमान से भारत लौटे हैं, जो पोलैंड के रेजजो से सुबह 10.30 बजे रवाना हुआ था।

दरअसल, वीके सिंह छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड में थे। ऐसे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे हैं। सभी 205 भारतीय छात्र सुरक्षित और स्वस्थ वापस देश आ गए हैं। घायल छात्र हरजोत सिंह को सेना अस्पताल (आर एंड आर) में ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं क्रू को हमारी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता हूं।"

I am happy to inform you that we have landed at Hindon Airforce Station.

All 205 #IndianStudents are back safe and sound.

Harjot is under transfer to the Army Hospital (R&R).

I thank the crew for taking care of us.#OperationGanga#NoIndianLeftBehind pic.twitter.com/fwGZt6Dewo