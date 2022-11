'लोगों पर तब तक भरोसा करें जब तक...', Harsh Goenka ने शेयर की पिता से मिली 5 अनमोल सीख

India

oi-Love Gaur

Harsh Goenka Tweet: दिग्गज भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ट्वीट करते हैं, जो मोटिवेशनल होते हैं। मशहूर बिजनेस टाइकून किसी ना किसी तरह से यूजर्स को अपने ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं। अब उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट में अपने पिता से सीखे गए 5 सीखों को शेयर किया है।

हर किसी को उनके माता-पिता जीवन से जुड़ी अहम सीख देते हैं। एक पिता हमेशा अपने बच्चों को जीवन बदलने वाली सलाह देते हैं, जो सालों बाद भी उनके साथ बनी रहती हैं। ऐसे ही कुछ जिंदगी जीने के तरीकों के बारे में बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने बताया है, जिनको उनके पिता की ओर से मिली थी।

Some valuable advice I have received from my father:

1. Be positive and enthusiastic

2. Trust people until they give a reason not to

3. Your happiness depends on your choice of your life partner

4. When you do charity don’t announce it to the world

5. Always be ethical and fair