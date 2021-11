इंदिरा गांधी की जयंती आज: कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया और प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्‍ली। आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। उनकी याद में कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें विभिन्‍न स्‍थानों पर श्रद्धाजंलि अर्पित की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इंदिरा को दिल्‍ली में शक्ति स्थल जाकर श्रद्धाजंलि अर्पित की। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्‍य वरिष्‍ठ भाजपाई नेताओं ने भी इंदिरा को याद किया। मोदी ने ट्वीट किया, मैंने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका जन्‍म प्रयागराज में 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वह देश की तीसरी प्रधानमंत्री थीं।

Delhi: Congress interim president Sonia Gandhi pays tribute to former Prime Minister #IndiraGandhi at Shakti Sthal, on her birth anniversary today. pic.twitter.com/6AMOJingd7 — ANI (@ANI) November 19, 2021

former Prime Minister, Bharat Ratna Smt. Indira Gandhi personified strength, courage, grit, devotion & sacrifice. A billion salutes to her on her birth anniversary.#IndiasIndira pic.twitter.com/k6e5ov0sRg — Congress (@INCIndia) November 19, 2021

महाराष्ट्र के मंत्री व एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने लिखा, "भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि..। उनके दृढ़ नेतृत्व और वीरता को आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा।

Homage to the Former Prime Minister of India Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary. Her steadfast leadership and valour will be remembered for generations to come.#IndiraGandhi pic.twitter.com/Lq3vpjws9m — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 19, 2021

नलगोंडा से सांसद, टीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि, आज हमारी प्रिय नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर हमने उन्हें याद किया। उनकी नीतियों ने भारत को आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किया और करोड़ों को गरीबी से बाहर निकाला। बता दें कि, उत्तम कुमार रेड्डी 5 बार विधायक रह चुके हैं। वह भारतीय वायुसेना का मिग-21 और मिग-23 उड़ा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में ​कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।

IYC President shri @srinivasiyc ji, @INCKarnataka president shri @DKShivakumar ji and youth congress office bearers pays homage to the former PM, Iron lady Indira Gandhi on her birth anniversary at shakti sthala.#RememberingIndiraGandhi pic.twitter.com/fkqsUu2o1X — Youth Congress (@IYC) November 19, 2021

