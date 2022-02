Indigo का शानदार ऑफर, अगर आप वैक्सीनेटड है तो मिलेगा 10% का डिस्काउंट

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 02 फरवरी: आज लगभग दो साल के बाद भी पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, हालांकि वैक्सीनेशन के जरिए इस पर पूरी तरह से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोरोना वैक्सीन लगे इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है। वहीं अब कोरोना वैक्सीन लगावा चुके लोगों के लिए एयरलाइंस कंपनी ने शानदार ऑफर निकाला है। जिसके तहत अगर आप वैक्सीनेटड है तो टिकट में डिस्काउंट मिलेगा।

जी हां, हवाई सफर करने वाले हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने वैक्सीन लगाव चुके हवाई यात्रियों के एयर फेयर पर 10 फीसदी डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इंडिगो ने हाल ही में 'वैक्सी फेयर' लॉन्च किया, जिसका फायदा वैक्सीनेटड लोग उठा सकते हैं। इसके लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ रखना है या फिर एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटर/बोर्डिंग गेट पर आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर अपनी वैक्सीनेशन स्टेटस को दिखानी होगी। ऐसा ना करने पर फेयर में कोई छूट नहीं मिलेगी। ऑफर तभी मान्य होगा जब यात्री इंडिगो की वेबसाइट पर टिकट बुक करेगा।

दरअसल, इंडिगो ने 2 फरवरी 2022 को ट्वीट के जरिए वैक्सी फेयर स्कीम को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन स्कीम का फायर सिर्फ उन यात्रियों को मिलेगा, जो कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। हालांकि, यह ऑफर इंडिगो की ग्रुप बुकिंग पर लागू नहीं है।

छूट का फायदा उठाने के लिए करना होगा ये काम

All vaccinated and ready to travel? Book with Vaxi Fare to make the most of your trip. Know more https://t.co/diRT9rTFtw #LetsIndiGo #Aviation #Vaccination #VaxiFare pic.twitter.com/GBwy9EOgtV