Indian Railways: अब Vande Metro Train चलाएगा रेलवे, जानिए इसकी अबतक की डिटेल

Vande Metro Train:वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों की तर्ज पर रेलवे बड़े शहरी की परिधि में वंदे मेट्रो ट्रेन चलाएगा। इससे बड़े शहरों के आसपास की आबाद के लिए काम पर आना और अपने घर लौटना सुगम होगा।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Vande Metro Train: भारतीय रेलवे अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की तर्ज पर वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर रहा है। यह भी स्वदेशी तकनीक से तैयार ट्रेन है, जिसका प्रोडक्शन इसी साल शुरू हो जाने वाला है। वंदे मेट्रो ट्रेनों का मकसद बड़े शहरों के आसपास के इलाके के लोगों को आवाजाही के लिए एक बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास शटल सेवा वाला विकल्प देना है। अगले वित्त वर्ष से इन ट्रेनों का प्रोडक्शन और बढ़ाया जा जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे को इस बार के बजट में करीब 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है।

The concept of the Vande Metro, a rapid, world-class shuttle-like experience for passengers, is underway, with the design expected to be completed this year: Hon’ble MR Shri @AshwiniVaishnaw #AmritKaalBudget #Budget2023 pic.twitter.com/njcT7zJijj

English summary

Indian Railways is also ready to run Vande Metro on the lines of Vande Bharat Express trains in big cities. It will connect the big cities with the surrounding population,