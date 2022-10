Indian Railways: दिवाली-छठ के चलते स्टेशनों-ट्रेनों में बढ़े यात्री, भीड़-नियंत्रण के लिए रेलवे ने उठाए ये कदम

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Indian Railways: रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों की वजह से यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिवाली और छठ की वजह से हर दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस भीड़ को नियंत्रित रखना रेलवे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रेलवे ने भीड़-नियंत्रण के लिए तमाम उपाए किए हैं, जिससे ना तो भीड़ अनियंत्रित हो और ना ही यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़े। इसके लिए रेल मंत्रालयय ने रेलवे प्रशासन को खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि भीड़ की वजह से किसी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए और यात्री त्योहारों के लिए सकुशल अपने गंतव्य तक की यात्रा कर सकें।

English summary

Indian Railways:In view of the festive rush, special arrangements have been made at railway stations. Platforms will not be changed at the last minute under any circumstances