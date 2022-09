Indian Railways: टिकट कंफर्म नहीं है! अब चलती ट्रेन में मिलेगी बर्थ, जानिए क्या है तरीका ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 सितंबर: भारतीय रेलवे अब ट्रेनों में टीटीई को एक नया उपकरण दे रहा है, जिसे हैंड-हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) कहते हैं। यह आईपैड की तरह का उपकरण है, जिससे आरएसी और वेट-लिस्ट वाले पैसेंजरों की बहुत बड़ी समस्या दूर हो रही है। कुछ महीने हुए हैं, इस नई तकनीक को ट्रेनों में लागू किए हुए और इसे जबर्दस्त सफलता मिल रही है। जो यात्री ट्रेन में सवार हैं और कंफर्म बर्थ या सीट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो यह उपकरण कमाल का है ही, जो यात्री अगले स्टेशनों पर कंफर्म बर्थ के इंतजार में हैं, उन्हें भी कंफर्म बर्थ मिलना आसान हो गया है। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो चुकी है, जिसमें किसी तरह की धांधली की भी गुंजाइश नहीं बच गई है।

Indian Railways is providing hand-held terminal devices to TTEs in trains. Through this, the real time availability of seats and berths is known. RAC, wait list passengers are getting benefits