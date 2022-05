Indian Railways: 50 साल की हुई मुंबई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, कितनी बदल गई ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 मई: देश की लोकप्रिय और प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक मुंबई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मंगलवार को 50 साल की हो रही है। इन पांच दशकों में इस प्रीमियम ट्रेन ने अपने सफर में कई मंजिलें पार की हैं और अनेकों बदलाव देखे हैं। हालांकि, अब यह ट्रेन देश की सबसे तेज गति वाली ट्रेन नहीं रह गई है, लेकिन आरामदायक और रात्रि विश्राम के साथ सफर के आनंद के लिए इसका आज भी मुकाबला नहीं है। जब यह 1972 में लॉन्च हुई थी, तब मुंबई से दिल्ली आने में 19 घंटे से ज्यादा लगते थे। आज यह करीब 16 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच रही है और आने वाले समय में इस यात्रा को सिर्फ 12 घंटे में पूरी करने की तैयारी हो रही है।

English summary

Mumbai-New Delhi Rajdhani Express is turning 50 on May 17. Know what has changed in these five decades and what is going to happen next