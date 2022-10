Indian Railways: बिना पैसे दिए भी बुक कर सकते हैं रेल टिकट, IRCTC दे रही है पहले यात्रा फिर भुगतान की सुविधा

India

Indian Railways booking: दिवाली-छठ पर यात्रा के लिए अभी भी आपको रेलवे का टिकट बुक कराना है तो आपको आईआरसीटी एक नई सुविधा दे रही है। इसके तहत यदि आप चाहें तो बिना पैसे दिए भी टिकट बुक करवा सकते हैं और टिकट के पैसे बाद में चुका सकते हैं। इसके लिए आपको ईएमआई में भी टिकट के पैसे देने का विकल्प दिया जा रहा है। आईआरसीटीसी ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है, जिसकी औपचारिक घोषणा बुधवार को की गई है।

Indian Railways:IRCTC, which looks after its ticket booking work, has given the facility of Travel Now Pay Later to book rail tickets on its travel app. Passengers will get the option of paying in EMI