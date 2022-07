Railway: कार से ड्यूटी करने पहुंचा तो नप गया रेलवे का गेटमैन, जानिए क्या है प्रोटोकॉल ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 जुलाई: रेलवे के लेवल क्रॉसिंग पर तैनात एक गेटमैन के खिलाफ इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी पर निजी कार से पहुंचा था। जब इंस्पेक्शन करने पहुंचे रेलवे के एक बड़े अधिकारी को पता चला कि गेटमैन होकर भी वह कार से ड्यूटी पर आया है तो उसे चार्जशीट कर दिया गया। उसपर आरोप है कि उसने ड्यूटी पर लापरवाही की है। सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय रेलवे किस दुनिया में जी रहा है, जहां एक मामूली कर्मचारी के अपनी निजी कार के इस्तेमाल करने पर भी रोक है।

English summary

Disciplinary action has been taken against a gateman posted at a railway level crossing because he had reached his duty in a private car. He has been accused of violation of railway protocol and negligence in duty