VIDEO: चीन से तनाव के बीच नौसेना के विध्वंसक पोत से लॉन्च हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने सोमवार को स्वदेश निर्मित स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने उच्च स्तरीय और बेहद जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद लक्ष्य को सटीकता के साथ सफलतापूर्वक निशाना बनाया। नौ सेना की ओर इस परीक्षण को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। इस प्रकार विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना का एक घातक प्लेटफॉर्म बन गया है।

भारत के डीआरडीओ ने रूस के एनपीओ मैशिनोस्ट्रोनिया (एनपीओएम) के साथ मिलकर तैयार किया है। ब्रह्मोस उन चुनिंदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल हैं जो भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल है। नए संस्करण का प्रपुल्शन सिस्टम, एयरफ्रेम, पावर सप्लाई समेत कई अहम उपकरण देश में ही विकसित किए गए हैं। यह मुख्य तौर पर पनडुब्बियों, जहाजों और नौकाओं को निशाना बनाने में मददगार साबित होगी।

'प्राइम स्ट्राइक हथियार' के रूप में ब्रह्मोस लंबी दूरी के टारगेट को निशाना बनाकर युद्धपोत की अजेयता को सुनिश्चित करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से डिजाइन, विकसित और उत्पादित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना, ब्रह्मोस और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की टीम को बधाई दी है।

#WATCH | Indian Navy successfully tested the BrahMos Anti-Ship Supersonic Cruise Missile during ongoing naval drills of the Western fleet. The target was hit very close to the waterline with devastating effect. pic.twitter.com/DpBNZtDqdt