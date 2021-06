लंबी यात्रा पर निकला INS तबर, कई देशों की मित्र नौसेनाओं के साथ मिलकर करेगा काम

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 27 जून। भारतीय नौसेना का जलपोत आईएनएस तबर 13 जून से अपने लंबे सफर पर निकल चुका है। रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को बताया गया कि भारतीय नौसेना का जहाज तबर सितंबर के अंत तक अफ्रीका और यूरोप के कई बंदरगाहों का दौरा करेगा। यह भारत के मित्र नौसेनाओं के साथ कई संयुक्त अभ्यासों में भी भाग लेगा। बताया जा रहा है आईएनएस तबर अपनी यात्रा के दौरान प्रोफेशनल, सामाजिक और अन्‍य गतिविधियों का संचालन करेगा।

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 13 जून से अपनी तैनाती के बाद तबर विश्व के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा करेगा। यह अदन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के पार जिबूती, मिस्र, इटली, फ्रांस, यूके, रूस, नीदरलैंड, मोरक्को, और स्वीडन और नॉर्वे जैसे आर्कटिक देशों की यात्रा करेगा। इसके अलावा इन देशों की मित्र सेनाओं के साथ आईएनएस तबर संयुक्त युद्धाभ्यास करेगा।

Indian Naval Ship Tabar commenced her prolonged deployment on June 13 & will visit a number of ports in Africa & Europe till the end of September. It will also participate in a number of joint exercises with friendly navies: Ministry of Defence pic.twitter.com/Rt1D926pAJ