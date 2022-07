भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 क्या है, इसे क्यों लाना पड़ा, फायदे क्या होंगे ? हर बात जानिए

India

नई दिल्ली, 22 जुलाई: लोकसभा ने शुक्रवार को भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र में भारतीय कानून को स्थापित करने की व्यवस्था देता है। अभी वहां पर भारत का अपना कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन, इस विधेयक के कानून में तब्दील होने के बाद भारतीय मिशन से जुड़े लोगों और भारतीय मिशन के इलाके में भारतीय कानून मान्य होंगे और दोषियों की सुनवाई भारतीय अदालतों में होंगी।

Lok Sabha on Friday passed the Indian Antarctic Bill 2022 by voice vote. This bill provides for the establishment of Indian law in the Antarctica area under international treaties.