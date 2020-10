Air Force Day 88th: एयरफोर्स डे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी सहित इन नेताओं ने दी बधाई, जानें किसने क्या कहा?

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force (IAF) आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना आज (8 अक्टूबर) अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस साल पहली बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, ''वायु सेना दिवस पर, हम गर्व से हमारे वायु योद्धाओं, दिग्गजों और भारतीय वायु सेना के परिवारों का सम्मान करते हैं। हमारे आकाश को सुरक्षित रखने और मानवीय सहायता और आपदा राहत में नागरिक अधिकारियों की सहायता करने में भारतीय वायुसेना के योगदान के लिए राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा।''

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ''एयर फोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत-बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है।''

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दीं। राजनाथ सिंह ने लिखा, "हम आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के जरिए भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो भारतीय वायुसेना हमेशा राष्ट्र के आसमान की रक्षा करेगी।"

My felicitations and best wishes to the air warriors and their families on the occasion of Air Force Day-2020.

Eighty eight years of dedication, sacrifice and excellence mark the journey of the IAF which is today a lethal and formidable force to reckon with. #AFDay2020 @IAF_MCC pic.twitter.com/jo0t1dIv20