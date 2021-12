भारत जनवरी में UNSC की काउंटर टेररिज्म कमेटी की करेगा अध्यक्षता, 2012 के बाद दूसरी बार मिलेगा मौका

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 28 दिसंबर: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक भारत अगले साल जनवरी में यूएनएससी की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले साल 2012 में भारत ने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद अब 2022 में दूसरी बार अध्यक्षता करेगा।

जानकारी के मुताबिक अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को हुए दिल दहला देने वाले आतंकवादी हमले के बाद सितंबर 2001 में यूएनएससी ने इस कमेटी का गठन किया था। इस सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी का मकसद देशों और उनके इलाके में आतंकवादी हमले को रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए काम करना है। खबर के अनुसार अगले साल की शुरुआत में भारत को सुरक्षा परिषद की तीन अहम कमेटियों की कमान सौंपी जा रही है, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल हैं।

India will chair the Counterterrorism Committee of UNSC in January, this is after 2012 that India will chair this committee.