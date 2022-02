हिजाब और धर्म संसद पर इस्लामिक देशों के संगठन को भारत का जवाब, जानिए क्या कहा?

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 फरवरी: इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत में हिजाब विवाद और हाल ही में हरिद्वार में की धर्म संसद को लेकर नाराजगी जताई। ओआईसी के महासचिव ने अपने बयान के जरिए भारत के मुस्लिम लोगों के खिलाफ भ्रामक बयान दिया, जिसके बाद अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ( OIC) को भारत की तरफ से जवाब दिया गया है।

इस्लामिक देशों के समूह के बयानों पर मंगलवार को भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। ओआईसी के महासचिव के हालिया बयान के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हमने भारत से संबंधित मामलों पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के महासचिव के एक और प्रेरित और भ्रामक बयान पर ध्यान दिया है।

We have noted yet another motivated & misleading statement from the General Secretariat of OIC on matters pertaining to India. Issues in India are considered and resolved in accordance with our constitutional framework and mechanisms, as well as democratic ethos and polity: MEA pic.twitter.com/BPnhnbSTSK