FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर, जानिए भारत ने क्या कहा?

India

oi-Love Gaur

India Reaction on Pakistan FATF Gray List: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। 4 साल बाद आतंकवादियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त कार्रवाई करने की वजह से वैश्विक निगरानी संस्था FATF ने पाकिस्तान को "ग्रे लिस्ट" से हटा दिया है, जिस पर अब भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह वैश्विक हित में है कि दुनिया स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से होने वाले आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई जारी रखनी चाहिए।

It is in global interest that the world remains clear that Pakistan must continue to take credible, verifiable, irreversible & sustained action against terrorism & terrorist financing emanating from territories under its control: Ministry of External Affairs spox Arindam Bagchi pic.twitter.com/feyvbSItUa