भारत को चीन की कोविड लहर से घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है: इनके 5 कारण हैं

भारत के लोगों को चीन में आई कोरोना की सबसे भयानक लहर से फिलहाल चिंता करने की जरूत नहीं है। लेकिन, हमे हर कदम पर सावधान रहना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि कोविड वैक्सीन की हर डोज पूरी करें।

भारत में भी एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। लोगों ने एहतियात बरतना भी शुरू कर दिया है। चीन की हालत देखकर यह करना जरूरी भी और स्वाभाविक भी। लेकिन,मौजूदा हालत देखें तो फिलहाल हमारे लिए खतरे की वजह नहीं है। इसके कई कारण हैं। लेकिन, यह बात भी है कि यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारे लिए भी जोखिम खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रिकॉशन डोज या बूस्टर लगवाने के मामले में हम काफी शिथिल रह गए हैं। लेकिन, अब इसमें कोताही करने की आवश्यकता नहीं है और बाकी सावधानी बरतर कर हम अपना सामान्य कामकाज आगे भी जारी रख सकते हैं और यह मानकर चलने की पुख्ता परिस्थितियां दिख भी रही हैं।

