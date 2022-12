जी-20 की अध्यक्षता (India G20 Presidency) भारत के संभालने के बाद पीएम मोदी (PM Modi)ने देश का एजेंडा सबके सामने रखते हुए कहा कि भारत का जी 20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा।

India

oi-Love Gaur

India G20 Presidency: भारत ने जी-20 की अध्यक्षता संभाल ली है। जी-20 समिट (G-20 Summit) की अध्यक्षता मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने भारत का एजेंडा सबके सामने रखते हुए कहा कि भारत का जी 20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।

पीएम मोदी ने एक बाद कई ट्वीट करते हुए लिखा, "आज, जैसा कि भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता शुरू की है, इस पर कुछ विचार लिखे हैं कि हम आने वाले वर्ष में एक समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और वैश्विक भलाई के लिए निर्णायक एजेंडे के आधार पर कैसे काम करना चाहते हैं।"

Today, as India begins its G-20 Presidency, penned a few thoughts on how we want to work in the coming year based on an inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive agenda to further global good. #G20India @JoeBiden @planalto https://t.co/cB8bBRD80D