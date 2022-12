'यह 1962 का युग नहीं है, यह 2022 में पीएम मोदी का युग है', भारत चीन तनाव पर बोले अरुणाचल CM पेमा खांडू

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को आश्वासन दिया कि "हमारी सेनाएं हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किए गए किसी भी कोशिश को विफल करना सेना जारी रखेगी।''

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत-तिब्बत सीमा पर स्थिति के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शिता को जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, ''शिमला समझौते के बाद, तवांग सहित पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत का क्षेत्र बना दिया गया था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री (जवाहरलाल नेहरू) द्वारा समय पर कोई निर्णय लेने में विफलता के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई।"

उन्होंने कहा, 'तवांग को भारत में शामिल करने का विचार सरदार पटेल का था और राज्यपाल दौलतराम को तवांग में तिरंगा फहराने के लिए कहा भी था। राज्यपाल ने मेजर बॉब खाथिंग को तिरंगा फहराने को कहा, तवांग पहुंचकर उन्होंने केंद्र से अनुमति मांगी लेकिन कोई आदेश नहीं होने के कारण खाथिंग ने खुद वहां झंडा फहराया।''

'यह 2022 है पीएम मोदी का युग'

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आगे कहा, ''09 दिसंबर को तवांग में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब यांग्त्से सेक्टर में चीनी वहां आ गए। मैं यांग्त्से सेक्टर और मुंबई से विधायक हूं, जिसका मतलब है कि वहां स्थिति सामान्य है। यह 1962 का युग नहीं है, यह 2022 में पीएम मोदी का युग है।''

An unfortunate incident happened in Tawang on Dec 9 when Chinese came there in Yangtse sector. I'm MLA from Yangtse sector & in Mumbai which means situation is normal there. It isn't the era of 1962,it's the era of PM Modi in 2022:Arunachal Pradesh CM Pema Khandu in Mumbai(15.12) pic.twitter.com/ZzA81r73Ek