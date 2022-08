India at 75: 1947 में औसतन 32 साल ही जीते थे भारतीय, आजादी के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 10 अगस्त: स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन, स्वास्थ्य सेवाओं या हेल्थकेयर सेक्टर में भारत में जो बदलाव हुआ है, वह क्रांतिकारी है। आजादी के बाद से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी बढ़ी है और इसकी बेहतर उपलब्धता ने जनता का काम भी आसान किया है। इसका परिणाम 75 सालों में हुए बदलावों की तुलना करने से साफ नजर आता है। सबसे बड़ी कामयाबी सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिली है और देश ने आजादी के बाद से मृत्यु दर को कम करने में बहुत ही बड़ी उपलब्धि पाई है। जानलेवा रोगों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियानों की शुरुआत के साथ-साथ, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसके प्रयासों ने परिस्थियां बदलकर अप्रत्याशित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता पहुंचाई है।

English summary

Since independence, the country has achieved a lot of success in the field of health. Life expectancy in India was 32 in 1947, which has increased to more than 70 today. There has been a sharp decline in infant, maternal mortality rates