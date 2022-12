IMD Forecasts: क्या इस बार पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड?, जानिए मौसम विभाग ने क्या कहा?

मौसम विभाग के मुताबिक नार्थ-वेस्ट में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इस बार ठंडक ज्यादा नहीं पड़ेगी को वहीं मौसम में परिवर्तन डेली आधार पर ही होगा।

Weather Forecasts: देश में पल-पल बदलते मौसम ने लोगों को हैरान किया हुआ है। मानसून सीजन का समय से पहले आना, फिर जून-जुलाई में दिल्ली में कम बारिश होना, इसके बाद मानसून की विदाई लेट होना और नवंबर के महीने में दक्षिण भारत के राज्यों में बाढ़ जैसे हालातों के होने से वैज्ञानिक भी अचरज में पड़ गए हैं, ऐसे में अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि इस बार देश में सर्दी का क्या हाल रहने वाला है? जिसका जवाब मौसम विभाग (IMD) के प्रमुख मृत्युंजय मोहापात्रा ने दिया।

