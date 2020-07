यही रफ्तार रही तो, अगस्त तक भारत में होंगे 30 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित: पी चिदंबरम

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर देश और केंद्र सरकार को चेताया है। पी चिदंबरम ने अपने एक ट्वीट में दावा किया है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो अगस्त, 2020 तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 30 लाख से भी अधिक हो जाएगी। पी चिदंबरम ने कहा, वर्तमान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,83,792 है, अकेले जुलाई के महीने में ही 9.6 लाख नए केस दर्ज किए गए। उन्होंने कहा, कोरोना के आंकड़ों को समझने का गणित सरल है लेकिन उसका परिणाव भयावह है।

एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, अगर दैनिक दर में वृद्धि होती है, जैसा कि होता दिखाई दे रहा है, तो भारत में अगस्त, 2020 के अंत तक 33 लाख से अधिक संक्रमित होंगे जबकि सिंतबर तक यह आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच जाएगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, भगवान न करे, लेकिन भारत संक्रमणों की संख्या में सभी देशों को पछाड़ते हुए दुनिया में कोरोना प्रभावित पहला देश हो जाएगा। पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये आंकड़े मोदी सरकार की उस रणनीति के बारे में क्या कहते हैं, जब पीएम मोदी ने अपने हाथों में शक्तियों और फैसलों को केंद्रीकृत किया था। पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की उस रणनीति को फेलियर बताया है।

