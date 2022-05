Rajya Sabha Elections: राजीव गांधी ना होते तो रणदीप सुरेजवाला जिंदा नहीं होते, जानिए कुछ अनकही बातें

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 मई। राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस ने 7 राज्यों से 10 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें उसने राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुरजेवाला का नाम लिस्ट में एक तरह से अपेक्षित ही था। भाजपा के खिलाफ आग उगलने वाले रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार के काफी करीबी कहे जाते हैं और वो पार्टी के नामचीन चेहरों में से भी एक हैं।

English summary

If Rajiv Gandhi had not been there, Randeep Surejwala would not have been alive Told Randeep's Father Shamsher Singh Surjewala in his Autobiography My Journey My Story. read Read untold Story.