अगर GST 'गब्बर सिंह टैक्स' है तो कांग्रेस ने संसद में समर्थन क्यों किया: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आर-पार की लड़ाई चल रही है। दोनों पार्टियों की ओर से उनके स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रही है। गुजरात चुनाव के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर एकबार फिर से हमला बोला।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक जाति और संप्रदायिकता की राजनीति की। अब कांग्रेस पार्टी गुजरातियों को समुदाय के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले तीनों युवाओं के साथ मेरी सहानुभूति है।

I want to ask the young men of Congress, if GST was 'Gabbar Singh Tax, then why did you support it in the Parliament: Home Minister Rajnath Singh in Chaurasi #GujaratElection2017 pic.twitter.com/KxiflQRy1Q

राजनाथ सिंह ने जीएसटी पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते कहा कि मैं कांग्रेस के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि अगर जीएसटी 'गब्बर सिंह टैक्स' था तो उन्होंने उसे संसद में समर्थन क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर धर्म और संप्रदाय की राजनीति करने का आरोप लगाया।

Congress did politics based on caste & creed for all these years. Now, they are trying to divide Gujaratis on the basis of community. My sympathies are with the three young men who have made an alliance with Congress: Home Minister Rajnath Singh in Chaurasi #GujaratElection2017 pic.twitter.com/XSS9oimaqd