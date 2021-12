Bipin Rawat: जानिए CDS बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका के बारे में, समाज के लिए काफी किया है काम

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 08 दिसंबर। तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका के साथ सवार थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग थे, जिनमें सेना के बड़े अफसर भी शामिल थे। मीडिया खबरों के मुताबिक अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायु सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

English summary

IAF helicopter carrying Chief of Defence Staff General Bipin Rawat crashed at Coonoor in Nilgiris district in Tamil Nadu on Wednesday. Passengers List Shows CDS Bipin Rawat’s Wife Also On Board The Ill-Fated Helicopter. Read all about CDS Bipin Rawat's Wife Madhulika.