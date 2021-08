वायु सेना प्रमुख ने बताया, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बढ़ी एयरफोर्स की क्षमता

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 10 अगस्त: भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बताया कि एयरफोर्स की क्षमताएं बालाकोट हवाई हमले के बाद काफी बढ़ी है। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक भारत के पास अब पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर तेज प्रतिक्रिया और तेजी से हिट करने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि सटीकता के साथ टारगेट को भेदने, परिसंपत्ति की सुरक्षा करने और नई टेकनीक का उपयोग करने के संदर्भ में वायु सेना ने बढ़त हासिल की है।

IAF चीफ एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने मंगलवार को कहा कि परिवर्तन के दृष्टिकोण से हमारा वर्तमान ध्यान बालाकोट हमलों और गलवान घाटी झड़पों जैसी हाल की घटनाओं के बाद अपनी रणनीति, प्रौद्योगिकी, क्षमताओं में आगे रहते हुए बढ़त हासिल करने पर था। राफेल और स्वदेशी हथियारों के साथ आने वाली क्षमताओं के अलावा हमारे पास जो बढ़त है वह हमारी ट्रेंनिंग स्थिति, हथियारों की बढ़त, दूरी की बढ़त, नेटवर्क और पश्चिमी या उत्तरी मोर्चे पर तेजी से हिट करने की हमारी क्षमता की एक जुगलबंदी है।

