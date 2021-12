अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 300 सीटें नहीं जीत पाएगी: गुलाम नबी आजाद

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 दिसंबर। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 'मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 300 सीटें जीत पाएगी क्योंकि हालात अभी भी पार्टी के हिसाब से नहीं है।'

आर्टिकल 370 के लिए आजाद ने कहा कि 'बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया है, इसलिए वह इसे बहाल नहीं करेगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अगर मैं आप सभी से ये कहूं कि मैं इसे वापस लाऊंगा, तो यह झूठ होगा और आपसे गलत बात कहना होगा।' हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 'हमें अपने देश पर गर्व है कि हम सब यहां शांति के साथ रहते हैं। सरकारें आती और जाती हैं। कोई हमेशा के लिए नहीं है। अगर कोई हमेशा के लिए है तो वह है आपसी भाईचारा इसलिए हमें इसे बचाकर रखना है।'

पार्टी के कुछ लोगों को बुरा लग सकता है आजाद का बयान

गुलाम नबी आजाद का इस तरह का बयान पार्टी के कुछ लोगों को रास नहीं आ सकता है, क्योंकि आजाद पहले से ही पार्टी के ही कुछ लोगों के निशाने पर हैं। पिछले दिनों उन्होंने जब पीएम मोदी की तारीफ की थी तब से ही वो पार्टी के कुछ लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो जम्मू में खुलकर उनका विरोध प्रदर्शन किया था और उनका पुतला तक जला दिया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद को इतना सम्मान मिला है और जब आज कांग्रेस जब मुश्किल दौर से गुजर रही है तो वो पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं, ये सही नहीं है।

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठकर गाया राष्ट्रगान, मुंबई बीजेपी के एक नेता ने दर्ज कराई FIR

क्या कहा था आजाद ने?

आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा था। आजाद ने कहा था कि 'पीएम मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन आज भी वो खुद को चाय वाले का बेटा ही कहकर संबोधित हैं, ये उनका बड़प्पन है। इंसान वो ही है, जो अपनी जड़ों और पहचान को नहीं भूलता है, इसके लिए मैं उनकी दिल से तारीफ करता हूं।'

#WATCH | Addressing a rally in J&K's Poonch, former CM & senior Congress leader Ghulam Nabi Azad on Wednesday said he does not see the party winning 300 seats in the next general elections. pic.twitter.com/fsoRuCtnpH