OneIndia Exclusive: कोरोना महामारी की शुरूआत से ही 60 वर्ष से अधिक लोगों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरा माना जा रहा है। वैसे भी बुजुर्ग आबादी किसी भी संक्रमण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है, चाहे वह बैक्टीरियल, फंगल या वायरल हो, जो बुजुर्गों को ऐसे संक्रमणों का आसान लक्ष्य बनाती है। इसकी प्रमुख वजह है इस उम्र के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता में कमी, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की उम्र बढ़ना। ऐसे में कोविड 19 से 60 पार और बुजुर्गों को कोरोना से कैसे बचाना है, अगर कोरोना हो जाता है और उससे रिकवर हो जाने के बाद हमें उनका ख्‍याल कैसे रखना हैं इस सब पर विषयों पर वृद्धजनों के एक्‍सपर्ट डॉक्‍टर अभिषेक शुक्‍ला ने वन इंडिया के साथ एक्‍सूसिव बात की।

