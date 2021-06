विदेश जाना है? कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पासपोर्ट को कैसे करें लिंक, जानें पूरी प्रक्रिया

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 25 जून: भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ रही है। बहुत जल्द अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील मिलने की उम्मीद है। लेकिन विदेश जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। जून 2021 की शुरुआत में भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। जिसमें कहा गया था कि शिक्षा, नौकरी या टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले लोगों को अपने पासपोर्ट के साथ कोविड-19 वैक्सीनेश सर्टिफिकेट को लिंक कराना होगा। इसी के तहत सरकार ने कोविन वेबसाइट पर कोविड-19 वैक्सीनेश सर्टिफिकेट से पासपोर्ट लिंक करने की पेशकश है। अब विदेश जाने वाले लोग कोविन पर जाकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक कर सकते हैं।

आरोग्य सेतु ऐप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब आप अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में अपना पासपोर्ट नंबर अपडेट कर सकते हैं।

1. सबसे पहले कोविन के अधिकारिक पोर्टल cowin.gov.in पर जाएं।

2.'Raise an issue' विकल्प पर टैप करें।

3. इसके बाद आपको "पासपोर्ट" विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से पर्सन को सेलेक्ट करें।

4.इसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर सबमिट करें और मांगी हुई सारी जानकारी फिल करें।

5. इतना करते ही आपको कुछ ही सेकेंड में पासपोर्ट लिंक के साथ नया कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड या सेव करके रख लें।

In case name on certificate does not match name on passport, you can request for name correction as well

Entering passport number and requesting name change can only be done once, so please ensure there are no mistakes in entering the details