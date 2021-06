कैसे नरेंद्र मोदी के राज में क्षेत्रीय दलों की मोहताज बनकर रह गई है कांग्रेस ?

India

नई दिल्ली, 28 जून: एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की पहल पर पिछले दिनों तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट हुई थी। हालांकि, बाद में पवार की पार्टी ने ही थर्ड फ्रंट की जल्दीबाजी पर सुर बदल लिए थे। राष्ट्र मंच के नाम से जो बैठक शरद पवार के घर बुलाई गई थी, उसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं को निमंत्रण जरूर दिया गया था,लेकिन वो ऐसे नेता थे जो खुद ही पार्टी की जमात में ग्रुप-23 के रूप में मशहूर हैं। उस बैठक को लेकर कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जो बातें कहीं, उससे जरूर जाहिर हुआ कि कांग्रेस अब खुद को राष्ट्रीय स्तर पर अकेले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी का सामना करने में असमर्थ मान चुकी है। पटोले की बातों में कहीं न कहीं गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों की उसके प्रति बेरुखी से बेचैनी जरूर महसूस हुई।

In the Narendra Modi-led BJP era, Congress has been left relying on regional parties, as Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are unable to give alternatives to the opposition