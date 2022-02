'Hi Janu..'मैसेज के चक्कर में कैसे हुआ था पुलवामा के साजिशकर्ता का सफाया? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 14 फरवरी: 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के एक प्रमुख साजिशकर्ता का अगले ही महीने सुरक्षा बलों के हाथों सफाया हो गया था। वह जैश ए मोहम्मद के सरगना का भतीजा था और स्मार्टफोन के लिए उसकी दीवानगी आतंकी आकाओं को भी परेशान करती थी। उसने अपने स्मार्टफोन से पुलवामा हमले से महीनों पहले एक गलती नहीं की होती तो शायद सुरक्षा बलों के लिए उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। लेकिन, उसने एक इश्किया अंदाज में एक मैसेज भेजा था, जो उसकी जान का दुश्मन बन गया।

English summary

Three years ago, the whereabouts of the conspirator of Pulwama in Kashmir was revealed through a mobile message, sent by the nephew of the JeM chief to the SP