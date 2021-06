11 साल पहले घर से लापता हुई युवती, पड़ोस के घर में छिपकर कैसे रही? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पलक्कड, 10 जून: 29 साल की एक महिला के घर वाले बीते 11 साल से उसकी तलाश कर रहे थे। परिवार वाले, आस-पड़ोस के लोग और पुलिस मान चुकी थी कि वह किसी के साथ अपने गांव से बहुत दूर चली गई है या फिर उसके साथ कोई हादसा हो चुका है। पिछले मंगलवार को परिवार वाले तब भौंचक्के रह गए जब उन्हें पता चला कि वह पड़ोस के घर में ही इतने वर्षों तक छिपकर रह रही थी। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब मामले में पुलिस की नए सिरे से एंट्री हुई, कोर्ट तक मामला पहुंचा और फिर पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ। कहा जा रहा है कि वह महिला जिस पड़ोसी के घर में इतने साल से रह रही थी, उनको भी उसके वहां होने की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि, उसका जीवन इतने साल से एक बंद कमरे में सिमटा हुआ था। सबसे अजीब सी बात है कि महिला ने इस तरह से दिन गुजारने का फैसला खुद की इच्छा से किया था।

English summary

A woman, who was recovered from her neighborhood house after 11 years in Kerala, was locked in the room of a man of another religion,fearing controversy, both of them kept their relationship a secret