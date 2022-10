IPC-CRPC कानून में होगा बड़ा बदलाव, गृहमंत्री अमित शाह बोले संसद में जल्द पेश होगा नया ड्रॉफ्ट

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित सभी राज्यों के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीआरपीसी और आईपीसी में सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी और आईपीसी में सुधार को लेकर कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसको लेकर घंटों मंत्रणा भी हुई है। मैं इसे विस्तार से देख रहा हूं। हम बहुत जल्द संसद में नए सीआरपीसी, आईपीसी ड्राफ्ट लेकर आएंगे।

Various suggestions have been received regarding improvement in CrPC & IPC. I'm looking into it in detail, invested hours in it. We will very soon come up with new CrPC, IPC drafts in the Parliament: Union Home Minister Amit Shah, in Haryana pic.twitter.com/QVn17YGVA4