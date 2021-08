VIDEO: किन्नौर भूस्खलन के दौरान शख्स के ऊपर आ गिरा मलबा, ITBP ने इस तरह बचाई जान

India

oi-Ashutosh Tiwari

शिमला, 11 अगस्त: जब से मानसून ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है, तब से वहां पर भूस्खलन की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बुधवार को भी किन्नौर जिले में भूस्खलन की बड़ी घटना हुई, जिसमें ट्रक, बस समेत 4 वाहन दब गए। साथ ही करीब 40 लोग मलबे की चपेट में आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सेना, आईटीबीपी, एनडीआरआए और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिसमें कई लोगों का बचाया गया है। अब आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है।

आईटीबीपी के मुताबिक नुगुलसारी इलाके में रिकांगपियो-शिमला राजमार्ग पर हुए भूस्खलन में कई लोग दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स मलबे में दब मिला था। जैसे ही जवानों की नजर उस पर पड़ी, वो तुरंत मलबे को हटाते हुए उसके पास पहुंचे। इस दौरान उसका पैर पत्थर के नीचे फंस मिला। जिस पर जवानों ने ऊपर का मलबा हटाते हुए उसे रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। अभी भी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे हैं।

#WATCH | ITBP personnel rescue a man trapped in the debris of a landslide on Reckong Peo-Shimla Highway in Nugulsari area of Kinnaur, Himachal Pradesh

As per the state govt's latest information, nine people have been rescued & one person has died. Search operation is underway pic.twitter.com/NZ46tpg1Se